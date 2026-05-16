Uova proteggono il cervello lo studio | Consumo regolare riduce rischio di Alzheimer

Uno studio recente suggerisce che il consumo regolare di uova potrebbe essere associato a una riduzione del rischio di sviluppare Alzheimer. Secondo i ricercatori, questo alimento, noto per le sue proprietà nutritive, potrebbe avere effetti positivi sulla salute cerebrale. I risultati si basano sull’analisi di dati raccolti su un gruppo di persone che hanno integrato le uova nella loro dieta abituale. La ricerca sottolinea come un’alimentazione equilibrata possa influire sulla prevenzione di alcune malattie neurodegenerative.

(Adnkronos) – Uova 'salva memoria'. Mangiare regolarmente quest'alimento, infatti, potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer. Lo rivela uno studio su 40.000 adulti seguiti per oltre 15 anni e pubblicato sul 'Journal of Nutrition', rilanciato dall'infettivologo Matteo Basetti via social. "Nel corso della ricerca effetto più evidente è stato riscontrato tra le persone che mangiavano circa un uovo al giorno almeno 5 volte a settimana", si evidenzia. Questo gruppo ha mostrato una riduzione del 27% rispetto alle persone che non mangiavano uova o le mangiavano raramente. Gli scienziati ritengono che diversi nutrienti presenti nel tuorlo d'uovo possano contribuire a spiegare questo effetto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Eating This Fish Is As DANGEROUS As MERCURY Exposure After 60! Seniors Health Tips

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