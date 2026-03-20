Un gruppo di ricercatori ha scoperto una molecola presente nel sangue dei pitoni che può ridurre significativamente l’appetito senza causare nausea. La scoperta potrebbe portare allo sviluppo di nuovi farmaci per combattere l’obesità, offrendo una possibile alternativa alle terapie attuali. La ricerca si basa sull’analisi del sangue di questi rettili, senza coinvolgere altri soggetti.

Un team di ricercatori ha individuato nel sangue dei pitoni una molecola capace di abbattere drasticamente l’appetito, aprendo la strada a una nuova generazione di farmaci contro l’obesità. Lo studio, condotto su topi affetti da sovrappeso, ha dimostrato che questa sostanza induce una rapida perdita di peso agendo direttamente sul cervello senza causare i tipici disturbi gastrici dei farmaci attuali. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Metabolism, si basa sull’incredibile capacità metabolica dei grandi serpenti di digerire prede enormi per poi restare a digiuno per mesi senza subire danni alla salute. Un pitone reale (fonte: Unsplash) I pitoni birmani sono veri e propri atleti del metabolismo: possono superare i 100 chilogrammi di peso e ingerire prede grandi quanto il loro intero corpo in un unico pasto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Obesità, la svolta arriva dal sangue dei pitoni: scoperta la molecola che “spegne” la fame senza nausea

Articoli correlati

Dai pitoni un composto che riduce la fame: può aprire la strada a nuovi farmaci per dimagrireSu Nature Metabolism la scoperta di un composto presente nel sangue dei pitoni che potrebbe aiutare a controllare l’appetito: nei primi test su...

Scoperta la molecola che blocca il cancro al senoIl cancro al seno triplo negativo è tra le forme più aggressive e difficili da trattare della malattia, rappresentando circa il 15% di tutti i casi...

Contenuti utili per approfondire Obesità la svolta arriva dal sangue dei...

Discussioni sull' argomento BPCO grave: arriva il primo anticorpo monoclonale e la svolta nella gestione clinica; Obesità nuove cure ma è necessario monitorarle a lungo.

Obesità, la palestra impossibile arriva a Milano: un’installazione per rendere visibili gli ostacoli quotidianiMaxischermi per le gare, d'accordo. Ma anche igloo trasformati in capsule del tempo scientifico, dove ripercorrere alcuni dei passaggi che hanno segnato la medicina del Novecento. È l'idea dietro ai ... tgcom24.mediaset.it

Obesità, emergenza globale: nuove cure e focus su salute adolescenti e donneROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale contro l’Obesità, l’attenzione si concentra su una patologia cronica, progressiva e recidivante che rappresenta oggi una delle principali sfide ... toscanamedianews.it

Obesità e cuore: un legame che merita attenzione L'obesità è una malattia cronica e multifattoriale che non riguarda solamente il peso corporeo. Essa, infatti, incide profondamente sulla salute cardiovascolare. Le persone con obesità sono maggiormen - facebook.com facebook