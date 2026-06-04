Svizzera da 10 milioni il 14 giugno si vota | bilaterali a rischio ma rottura improbabile

Il 14 giugno i cittadini svizzeri voteranno sull’iniziativa popolare “No a una Svizzera da 10 milioni”, che propone di limitare la crescita demografica del paese attraverso la regolamentazione dei flussi migratori. La proposta mira a contenere l’aumento della popolazione e, di conseguenza, a ridurre l’impatto sui servizi pubblici e le risorse. Le analisi indicano che il risultato potrebbe mettere a rischio gli accordi bilaterali con l’Unione Europea, anche se una rottura completa appare improbabile.

Il prossimo 14 giugno i cittadini svizzeri saranno chiamati a votare sull'iniziativa popolare "No a una Svizzera da 10 milioni", una proposta che punta a contenere la crescita demografica del paese attraverso il controllo dei flussi migratori. Il dibattito è acceso, e le posizioni si dividono tra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Svizzera da 10 milioni

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