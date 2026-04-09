Spoltore decide il futuro | il 14 giugno si vota sulla fusione

Il prossimo 14 giugno, i cittadini di Spoltore sono chiamati a votare in un referendum consultivo per decidere se unire il loro comune con Pescara. La consultazione popolare riguarda la fusione tra le due amministrazioni e si svolge in un giorno di elezioni regolari. La decisione riguarda il futuro amministrativo della città e sarà presa attraverso il voto diretto.

La cittadinanza di Spoltore è chiamata alle urne domenica 14 giugno per decidere il destino del proprio comune attraverso un referendum consultivo sulla fusione con la città di Pescara. La data è stata ufficialmente stabilita dopo la firma del decreto da parte del sindaco Chiatra Trulli, che ha reso nota la decisione tramite l'albo pretorio dell'ente. Il quesito posto ai votanti riguarda direttamente la possibilità di proseguire con le procedure che porterebbero alla creazione del nuovo ente den . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spoltore decide il futuro: il 14 giugno si vota sulla fusione Approvato a Spoltore il regolamento per il referendum contro la fusione con Pescara e MontesilvanoIl consiglio comunale di Spoltore ha approvato il regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione: il documento è propedeutico al... Leggi anche: Gravina si è dimesso: il 22 giugno si vota il nuovo presidente Figc