Svelati quattro concorrenti de L’Isola dei Famosi 2026 | c’è un famoso ex di Uomini e Donne

Quattro concorrenti sono stati annunciati per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026. Tra loro, figura un noto ex partecipante di Uomini e Donne. La produzione ha reso nota la presenza di questi concorrenti, senza ulteriori dettagli sui loro nomi o origini. La conduzione dell’edizione sarà affidata a Selvaggia Lucarelli, confermata alla guida del programma.

L’Isola dei Famosi torna al centro dell’attenzione con la conferma di Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell’edizione in programma nel 2026. Oltre alle prime indiscrezioni sui possibili concorrenti, ora emergono nomi che sembrano aver accettato di partecipare. Di seguito ti raccontiamo chi sono e perché sono già molto conosciuti. Come sta Belen Rodriguez: la versione dei vigili del fuoco e degli amici Isola dei Famosi 2026: location, inizio e quaatro concorrenti. Fra qualche giorno i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi partiranno alla volta di Caramoan, nelle Filippine. Nella nuova location, da metà giugno, inizierà la loro avventura da naufraghi che durerà poco più di un mese. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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