Mercoledì 3 giugno, FIFA Sound, la piattaforma e strategia di intrattenimento globale della FIFA, ha svelato l’album ufficiale della Coppa del Mondo 2026; composto da diciotto tracce, è il progetto musicale multi-traccia più ampio mai realizzato per i Mondiali di calcio. Il disco include una serie di collaborazioni che riflettono la diversità multiculturale degli artisti e i rispettivi generi musicali. Tra i brani collaborativi figurano GOALS, cantata da LISA, Anitta e Rema; Game Time, di Future e Tyla; Dai Dai, inno ufficiale dell’edizione, di Shakira e Burna Boy, e molte altre. Il nuovo LP vede la partecipazione di artisti iconici come i Rolling Stones, che interpretano In the Stars (Remix). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Svelata la tracklist dell’album dei Mondiali 2026: ci sono anche i Rolling Stones

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