I Rolling Stones hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album intitolato “Foreign Tongues”, previsto per il 10 luglio. L’annuncio è stato diffuso tramite un comunicato ufficiale e la data di pubblicazione è stata confermata per tutto il mondo. L’album rappresenta il primo lavoro in studio del gruppo da diversi anni. La notizia è stata data anche attraverso immagini promozionali scattate dal fotografo Mark Seliger.

Credit: Mark Seliger LONDRA – I Rolling Stones hanno annunciato l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, “Foreign Tongues”, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo. Il nuovo disco contiene 14 brani incredibilmente vividi e arriva a meno di tre anni di distanza da “Hackney Diamonds”, album acclamato dalla critica e vincitore di 1 Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme. Il nuovo album sarà anticipato dal primo singolo “In the Stars”, un brano allegro e coinvolgente, da ora disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia di apertura dell’album “Rough and Twisted”. L’album sarà disponibile in edizione fisica e digitale dal 10 luglio, mentre il singolo “In the StarsRough and Twisted” uscirà in formato fisico il 15 maggio.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Foreign Tongues”, il nuovo album dei Rolling Stones

Foreign Tongues, ecco il nuovo album dei Rolling Stones #ansa #news

Notizie correlate

I Rolling Stones annunciano un nuovo album: ‘Foreign Tongues’ uscirà il 10 luglioVolere è potere, anche se hai più di 80 anni: i leggendari Rolling Stones hanno annunciato martedì l’uscita del loro attesissimo nuovo album in...

Rolling Stones, a luglio il nuovo album che si chiamerà 'Foreign Tongues' composto da 14 braniLe indiscrezioni stanno trovando conferma e manca ormai poco all'ufficialità: i mitici Rolling Stones pubblicheranno a breve un nuovo disco.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: I Rolling Stones annunciano il nuovo album Foreign Tongues: 14 brani fantastici; Arriva Foreign Tongues, il nuovo capitolo dei Rolling Stones tra rock e sperimentazione; Rolling Stones, nuovo album: il trailer di Foreign tongues; Foreign Tongues, il nuovo album che riaccende la leggenda dei Rolling Stones.

ROLLING STONES: Foreign Tongues il nuovo album. Ascolta il primo singolo In the StarsI Rolling Stones annunciano dopo vari rumors e teaser dei giorni scorsi l’uscita del loro nuovo album in studio, Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio. newsic.it

I Rolling Stones spiazzano (ancora) con Foreign Tongues: il nuovo album viscerale nel ricordo di Charlie WattsLa storica band britannica è pronta a tornare con un nuovissimo disco di inediti. Tra le collaborazioni illustri anche Paul McCartney e Chad Smith. Ecco i dettagli. libero.it

I Rolling Stones continuano a rotolare senza mai fermarsi. “Foreign Tongues”, in uscita il 10 luglio 2026. Il nuovo disco. Eterni. Per sempre. #rollingstones x.com

Non è nostalgia. Non è passato. È il fuoco che torna a bruciare più forte di prima. ‘L’età non conta. Il tempo è solo una scusa per scuotere la vita.’ I leggendari Rolling Stones continuano a rotolare senza mai fermarsi. “Foreign Tongues”, in uscita il 10 luglio 202 - facebook.com facebook