La stampa britannica ha diffuso in anticipo notizie sul nuovo album dei Rolling Stones, nonostante la band volesse mantenere la sorpresa. I tabloid locali hanno pubblicato dettagli prima dell’annuncio ufficiale, creando un'anticipazione tra i fan. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, confermando come spesso nel Regno Unito le indiscrezioni emergano prima di comunicazioni ufficiali.

I Rolling Stones avrebbero voluto fare una sorpresa ai loro fan, ma, come spesso accade nel Regno Unito, i tabloid britannici hanno anticipato l’annuncio ufficiale della band. Il nuovo album di Mick Jagger e soci, che dovrebbe intitolarsi Foreign Tongues, uscirà probabilmente a fine mese; ad anticiparlo il singolo Mr. Charm, quasi sicuramente disponibile da sabato 11 aprile. A produrre il progetto, come per il precedente Hackney Diamonds, sarà Adrew Watt, collaboratore di Paul McCartney. Secondo il Daily Mail, il disco sarà l’ultimo della ultrasessantennale carriera dell’iconico gruppo, e includerà anche alcune registrazioni di Charlie Watts, lo storico batterista scomparso nel 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La stampa britannica “spoilera” il nuovo album dei Rolling Stones

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The Kolors - ROLLING STONES (Official Video)

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