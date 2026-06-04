Susy Fuccillo e il grande dolore per la morte del marito | Da quel giorno sopravvivo

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da sei mesi, una donna vive con il dolore per la perdita del marito. La sua sofferenza è così intensa che afferma di sopravvivere da quel giorno. La donna ha condiviso il suo stato di angoscia, senza entrare in dettagli sulla causa della morte o sulla propria vita dopo la perdita. La sua testimonianza si concentra sul senso di vuoto e sulla lotta quotidiana per andare avanti, nonostante il dolore persistente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Andare avanti nonostante il dolore. Susy Fuccillo, da sei mesi a questa parte, si trova a convivere con una sofferenza così grande e così difficile da spiegare. La morte del marito Salvo Raciti, padre delle sue tre figlie, ha lasciato il vuoto attorno a sé e come ha scritto spesso sui social l'ex. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il dolore di Susy Fuccillo per la perdita del marito Salvatore Raciti

Video Il dolore di Susy Fuccillo per la perdita del marito Salvatore Raciti

Notizie e thread social correlati

Susy Fuccillo dopo la morte del marito Salvatore Raciti: “Cerco di restare in piedi anche quando dentro tremo”Susy Fuccillo sta affrontando un momento difficile dopo la scomparsa del marito, Salvatore Raciti.

Susy Fuccillo, dopo il dolore la rinascita: “Una forza che non sapevo di avere”A quattro mesi dalla scomparsa del marito, Susy Fuccillo ha deciso di condividere pubblicamente come sta affrontando il dolore.

Temi più discussi: Susy Fuccillo ricorda il marito a sei mesi dalla scomparsa: le commoventi parole; Susy Fucillo rivive la tragedia della morte del marito: in questo preciso istante; Ex volto di Amici ricorda suo marito!; Votare è un piccolo gesto che continua ad avere una forza immensa.

Susy Fuccillo ricorda il marito Salvatore Raciti morto a inizio dicembre/ La tua assenza è costanteLa vita di Susy Fuccillo ha subito una perdita importantissima lo scorso mese, quando all’improvviso è morto il marito Salvatore Raciti. Era la notte tra l’1 e il 2 dicembre quando l’uomo, 41 anni, ha ... ilsussidiario.net

Amici, lutto per Susy Fuccillo: morto il marito Salvatore a soli 41 anniMomento di grande tristezza per Susy Fuccillo. L’ex ballerina di Amici ha perso il marito, Salvatore Raciti, morto all’improvviso a 41 anni. La notizia ha raggiunto in poche ore il pubblico del talent ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web