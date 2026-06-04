Susy Fuccillo e il grande dolore per la morte del marito | Da quel giorno sopravvivo

Da sei mesi, una donna vive con il dolore per la perdita del marito. La sua sofferenza è così intensa che afferma di sopravvivere da quel giorno. La donna ha condiviso il suo stato di angoscia, senza entrare in dettagli sulla causa della morte o sulla propria vita dopo la perdita. La sua testimonianza si concentra sul senso di vuoto e sulla lotta quotidiana per andare avanti, nonostante il dolore persistente.

Andare avanti nonostante il dolore. Susy Fuccillo, da sei mesi a questa parte, si trova a convivere con una sofferenza così grande e così difficile da spiegare. La morte del marito Salvo Raciti, padre delle sue tre figlie, ha lasciato il vuoto attorno a sé e come ha scritto spesso sui social l'ex. 🔗 Leggi su Today.it

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Il dolore di Susy Fuccillo per la perdita del marito Salvatore Raciti

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