Susy Fuccillo dopo la morte del marito Salvatore Raciti | Cerco di restare in piedi anche quando dentro tremo

Susy Fuccillo sta affrontando un momento difficile dopo la scomparsa del marito, Salvatore Raciti. La donna ha dichiarato di cercare di mantenere la calma, anche se dentro si sente agitata e sconvolta. La sua vita è cambiata da quando il marito è venuto a mancare, e ora cerca di ricostruire le sue giornate cercando di andare avanti.

Susy Fuccillo sta provando a rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo la morte del marito Salvatore Raciti. La sua priorità è la serenità delle figlie.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Susy Fuccillo, nuove rivelazioni dopo la morte del marito: “Cambiamento più difficile, non sono pronta a…”In molti si ricordano di Susy Fuccillo per la sua partecipazione ad una passata edizione di Amici di Maria De Filippi, l'ex ballerina a distanza di... Susy Fuccillo e la forte decisione dopo la morte del maritoSusy Fuccillo è tornata a parlare dopo mesi difficili, segnati dalla morte del marito Salvatore Raciti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Non è come l'avevo immaginata. La 'nuova vita' di Susy Fuccillo con le figlie dopo la tragedia; Susy Fuccillo torna al lavoro dopo la morte del marito: Mi rimbocco le maniche, ho scoperto una forza che non sapevo di avere; Amici, il grido di dolore di Susy Fuccillo dopo la morte del marito: vita stravolta; Mediaset replica a Barbara d’Urso: interviene anche Maria De Filippi. Susy Fuccillo dopo la morte del marito Salvatore Raciti: Cerco di restare in piedi anche quando dentro tremoSusy Fuccillo sta provando a rimettere insieme i pezzi della sua vita dopo la morte del marito Salvatore Raciti ... fanpage.it Non è come la avevo immaginato. La 'nuova vita' di Susy Fuccillo con le figlie dopo la tragediaA pochi mesi dalla scomparsa improvvisa del marito Salvatore, l'ex volto di Amici condivide uno scatto dolcissimo con le sue bambine. Un messaggio carico di dolore, ma anche di immensa forza ... today.it Non è la vita che avevo immaginato. Ma è la nostra, e la attraversiamo insieme”. Susy Fuccillo ha scelto queste parole per accompagnare una foto che la ritrae con le sue tre figlie, affacciate sul mare. Lo scatto è semplice ma intenso, perché dietro c’è la storia - facebook.com facebook