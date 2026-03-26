Susy Fuccillo dopo il dolore la rinascita | Una forza che non sapevo di avere

A quattro mesi dalla scomparsa del marito, Susy Fuccillo ha deciso di condividere pubblicamente come sta affrontando il dolore. In un'intervista, ha parlato di come sta vivendo questa fase, sottolineando che sta trovando nuove energie per andare avanti. La donna ha descritto il percorso di elaborazione del lutto, evidenziando anche un senso di forza interiore che non aveva riconosciuto prima.

A quattro mesi di distanza dalla scomparsa del marito, Susy Fuccillo è tornata a parlare di come sta affrontando il lutto. Una vita del tutto diversa senza il suo compagno di vita, crescendo le tre figlie Cristiana, Giordana e Costanza, che ogni giorno le stanno dando la forza di andare avanti, nonostante il dolore. Susy Fuccillo, la rinascita un passo alla volta. Sono passati quattro mesi da quando Susy Fuccillo ha dovuto dire addio al marito Salvatore Raciti, scomparso a soli 41 anni dopo un malore improvviso. La vita sta mettendo a dura prova l’ex ballerina di Amici che, giorno dopo giorno, sta cercando di ritrovare la serenità per le sue bambine, Cristiana, Giordana e Costanza, concentrandosi sul lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Susy Fuccillo, dopo il dolore la rinascita: “Una forza che non sapevo di avere” Articoli correlati Il dolore di Susy Fuccillo per la morte del marito: “Vorrei solo un istante con te”Susy Fuccillo racconta il suo dolore per la morte del marito in una lettera straziante rivolta al suo Salvatore. Leggi anche: Tutto il dolore di Susy Fuccillo per la morte del marito: «Niente colma il vuoto. A volte vorrei solo un istante in più con te» Contenuti utili per approfondire Susy Fuccillo Temi più discussi: Susy Fuccillo torna al lavoro dopo la morte del marito: Mi rimbocco le maniche, ho scoperto una forza che non sapevo di avere; Salvatore Raciti morto a 41 anni, i funerali del marito dell'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo; Il cancro si è diffuso al cervello muore 12 giorni dopo Mel Schilling di Matrimonio a prima vista; Susy Fuccillo torna al lavoro dopo la morte del marito: la sua forza. Susy Fuccillo, dopo il dolore la rinascita: Una forza che non sapevo di avereL’ex volto di Amici è tornata al lavoro dopo la scomparsa del marito, raccontandosi con molta onestà davanti ai suoi follower ... dilei.it Susy Fuccillo torna al lavoro dopo la morte del marito: «Mi rimbocco le maniche, ho scoperto una forza che non sapevo di avere»A quattro mesi di distanza dalla tragica scomparsa del marito, Susy Fuccillo torna a parlare di lui e di come sta affrontando il lutto e la sua ... msn.com «Le nostre attività non sono solo un lavoro, sono una parte della nostra storia. Mi trovo a rimboccarmi le maniche ancora di più per portare avanti quello che abbiamo costruito. » Susy Fuccillo, a quattro mesi dalla perdita di suo marito, torna a parlare apertame - facebook.com facebook