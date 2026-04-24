Weekend a Ostia Antica | archeologia viva per tutti

Durante il fine settimana, Ostia Antica propone un programma dedicato all’archeologia con visite guidate interattive e laboratori didattici pensati per tutte le età. L’iniziativa, organizzata da CoopCulture, si svolge sia il sabato che la domenica e permette ai visitatori di scoprire i siti storici attraverso attività coinvolgenti. L’obiettivo è offrire un’esperienza educativa e divertente rivolta a famiglie e appassionati di storia.

Cosa: “Metti un sabato o una domenica a Ostia Antica”, programma di visite guidate interattive e laboratori didattici ideato per adulti e bambini, a cura di CoopCulture.. Dove e Quando: Nei principali siti del Parco Archeologico di Ostia Antica (inclusi Necropoli di Isola Sacra, Museo delle Navi, Porti di Claudio e Traiano e Torre Boacciana), da aprile a luglio.. Perché: Per trasformare la tradizionale passeggiata archeologica in un’esperienza immersiva, riscoprendo le professioni, la vita quotidiana e i segreti degli abitanti dell’antico litorale romano attraverso il racconto e la condivisione intergenerazionale.. Il litorale romano custodisce uno dei tesori storici più vasti e affascinanti del mondo antico: il Parco Archeologico di Ostia Antica.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Weekend a Ostia Antica: archeologia viva per tutti Ancient Romans Used Toilets That Dropped Poop 50 Meters Notizie correlate Archeologia hi-tech: droni e geofisica svelano l’antica Fioccaglia sulla via AppiaL’ultima campagna di ricerca presso il sito archeologico di Fioccaglia, nel territorio di Flumeri, in provincia di Avellino, ha prodotto risultati... Archeologia, scoperto un monumento funerario con gladiatori lungo l’antica Via Appia ad ApollosaUn importante tassello della storia dell’antica Via Appia riaffiora dal territorio campano grazie alle attività di tutela e ricerca coordinate dal... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Da Ostia Antica al Colosseo in sella alla bici: il progetto che piace alla regione Lazio; Da Euripide a Preljocaj: Ostia Antica si riaccende tra mito, tragedia e danza; Ostia Antica; Tradizione e contemporaneita' al Teatro Ostia Antica Festival 2026. Metti un sabato o una domenica a Ostia AnticaDa aprile a luglio, il Parco Archeologico di Ostia Antica ospita Metti un sabato o una domenica a Ostia Antica, un programma di attività dedicate alle famiglie, ideato e curato da CoopCulture. romatoday.it Weekend a teatro nel Mito, tra Ostia antica e Pompei(di Daniela Giammusso) Dal primo Teatro Ostia Antica Festival ad Amos Gitai che apre il Pompeii Theatrum Mundi, passando per Gene Gnocchi e Sonia Bergamasco. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali ... ansa.it Metti un sabato o una domenica a Ostia Antica ift.tt/yFM1V2Q x.com AVR Beauty Salon Via Edoardo Gatti,35 Ostia Antica facebook