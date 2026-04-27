A Roma, il 29 aprile, si avvia una nuova serie di incontri presso il Communication Hub del Consiglio Nazionale degli Ingegneri situato in via XX settembre. L’evento, che inizierà alle 18:30, fa parte del ciclo di appuntamenti chiamato Open Space. La sede ospiterà discussioni e presentazioni legate a temi dell’archeologia e dell’architettura, attirando professionisti e appassionati del settore.

Mercoledì 29 aprile si apre il nuovo ciclo di appuntamenti con Open Space, il Communication Hub del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Via XX settembre 5, Roma a partire dalle ore 18:30). Sarà possibile seguire le tracce della più recente scoperta millenaria: la Basilica di Vitruvio, a Fano, l’unica opera realizzata dal padre dell’architettura occidentale. A raccontarla, il prof. Paolo Clini, tra i principali esperti internazionali di Digital Cultural Heritage Nel ‘De Architectura’ Marco Vitruvio Pollione, il primo architetto e teorico della progettazione occidentale, racconta la propria Basilica, l’unico edificio di cui aveva curato personalmente la costruzione (“conlocavi curavique”).🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - A Roma, il “Sacro Graal dell’archeologia e dell’architettura”

Trovata dopo 2000 anni! La scoperta che cambia

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