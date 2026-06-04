Supermedia AGI Youtrend | Fn insidia il cdestra il M5s rimonta il Pd

AGI - La Supermedia questa settimana sembra fotografare un pò di movimento nelle intenzioni di voto, sul fronte destro dello spettro politico: in particolare, si sta verificando un piccolo 'smottamento' a danno del centrodestra (-0,8%) e a favore di Futuro Nazionale (+0,7%). Tra i partiti della coalizione di governo è la Lega ad arretrare maggiormente, di quasi mezzo punto in due settimane. Questo fa sì che a oggi il centrodestra abbia, sulla carta, un 'ritardo' di un punto esatto nei confronti del Campo Largo, nel quale intanto si verifica una sorta di riequilibrio a sfavore del Pd e a vantaggio di M5s. Il dettaglio della Supermedia Liste. Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 28,2 (=). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Supermedia AGI/Youtrend: Fn insidia il c.destra, il M5s rimonta il Pd

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