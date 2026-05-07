Secondo la Supermedia AGIYoutrend pubblicata oggi, si registra una diminuzione nel consenso del centrodestra, con la Lega che perde 0,7 punti percentuali e Fratelli d’Italia che scende sotto il 28%. La flessione di questi partiti si accompagna a un aumento del supporto per altri schieramenti, contribuendo a un allungamento del campo largo. I dati vengono aggiornati periodicamente e riflettono le tendenze attuali nei sondaggi di opinione.

AGI - La Supermedia di oggi è senz'altro di grande rilievo: assistiamo infatti a una netta flessione del centrodestra, in particolare con la Lega che perde ben 7 decimali, ma anche con FDI che scende sotto il 28%. La coalizione nel complesso scende così al 43,9%, il valore più basso dall'insediamento del Governo Meloni. Per contro, il campo largo cresce di mezzo punto (soprattutto grazie al +0,4% del M5S) e il suo vantaggio sul centrodestra cresce fino a sfiorare i due punti. Anche se, come vedremo nell'approfondimento, quando si parla di confronto tra coalizioni non sempre 2+2 fa 4, soprattutto nel campo del centrosinistra.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Supermedia AGI/Youtrend: flette il centro destra, allunga il Campo largo

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