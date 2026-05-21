Secondo la supermedia AGIYoutrend, il centrodestra ha registrato un aumento di un punto percentuale nelle ultime due settimane. La crescita è attribuibile principalmente a Lega e Fratelli d’Italia, che hanno visto rispettivamente un incremento di 0,5 e 0,4 punti. La coalizione si avvicina a determinati livelli di consenso, con i dati che mostrano un recupero rispetto alle settimane precedenti. Il trend positivo riguarda specificamente questa alleanza politica, senza altri dettagli sui sondaggi o sui singoli partiti.

AGI - Il centrodestra torna a crescere, recuperando un punto nelle ultime due settimane: a trainare la coalizione sono soprattutto Lega e Fratelli d’Italia, in aumento rispettivamente di 0,5 e 0,4 punti. Al contrario, il campo largo perde oltre mezzo punto, penalizzato soprattutto da un calo dello 0,7% per il Movimento 5 Stelle, e quasi azzera così il suo vantaggio sul centrodestra. Nell’approfondimento faremo anche il punto, dati alla mano, sulle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. SUPERMEDIA LISTE . FDI 28,2 (+0,4) PD 22,2 (-0,1) M5S 12,5 (-0,7) Forza Italia 8,3 (+0,1) Lega 7,1 (+0,5) VerdiSinistra 6,5 (=) Futuro Nazionale 3,6 (=) Azione 3,0 (=) Italia Viva 2,5 (+0,1) +Europa 1,5 (+0,1) Noi Moderati 1,2 (=) SUPERMEDIA COALIZIONI 2022. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra torna a crescere. FdI e Lega trainano la rimonta

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