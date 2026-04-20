Il secondo film targato DC Studios con star l'attore David Corenswet nel ruolo di Clark Kent è ufficialmente entrato in produzione. Le riprese di Superman: Man of Tomorrow sono ufficialmente iniziate. Ad annunciarlo è stato James Gunn condividendo una foto dal set del secondo capitolo delle avventure dell'eroe interpretato da David Corenswet che verrà poi distribuito nelle sale nell'estate del prossimo anno. L'annuncio del via alle riprese Il regista, che ha firmato anche la sceneggiatura del sequel, ha accompagnato lo scatto con una semplice didascalia che dichiara: "Dal set di Man of Tomorrow. Girando ora". Nella foto si vedono una scacchiera, un badge della prigione Van Kull per il carcerato A.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman: Man of Tomorrow, James Gunn annuncia il via alle riprese con una foto dal set

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