Continua a prendere forma la nuova Allianz Milano. Dopo aver annunciato l’addio ad Edoardo Caneschi, Powervolley ha reso ufficiale l’ingaggio del centrale Filippo Bartolucci. Il giocatore, prossimo ai 23 anni, è stato eletto il migliore nel suo ruolo, in A2, con la maglia della Consar Ravenna. In 31 match ha messo a referto 319 punti, con 207 attacchi vincenti, 84 muri e 28 ace, stabilendo i propri record personali in tutte le principali statistiche. Bartolucci si unirà a un reparto impreziosito dall’esperienza del fuoriclasse cubano Robertlandy Simon, da Gabriele Di Martino, oltre al giovane Alessandro Benacchio. "Riuscire ad arrivare in SuperLega - ha ammesso - è il sogno di qualsiasi giocatore di pallavolo, quindi lo sto vivendo esattamente in questo modo, come un sogno che si realizza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperLega. L’Allianz si rafforza con Bartolucci. È il miglior centrale della Serie A2

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