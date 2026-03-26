Basket serie A2 | Libertas da incubo e fischiata con Pistoia Diana | Dobbiamo ritrovare la miglior versione di noi stessi VIDEO

Al Modigliani, la partita di serie A2 di basket ha visto la Libertas uscire sconfitta, con il pubblico che ha fischiato la squadra dopo la gara contro Pistoia. La squadra è scesa in campo con difficoltà, e il coach ha commentato che è necessario ritrovare la miglior versione di sé stessi. La differenza tra l'ultima prestazione e quella di venti giorni fa, quando era stata applaudita, è evidente.

L'analisi del coach amaranto dopo l'inaspettata sconfitta contro i biancorossi: "I fischi? Ognuno reagisce come vuole" Incredibile al Modigliani. Laddove, non più tardi di venti giorni fa, la Libertas era uscita tra gli applausi scroscianti del pubblico amaranto dopo il netto successo sulla Fortitudo Bologna, questa volta a far tremare l'impianto di via Veterani dello Sport sono fischi sonori. Colpa di una prova sconcertante contro la moribonda Estra Pistoia che, in barba alle 15 sconfitte nelle ultime 16 partite, si presenta al Forum con il piglio giusto portando via due punti assolutamente insperati. Grande merito ai biancorossi, certo, ma a incidere è sicuramente la peggior prestazione dell'anno della Bi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket, serie A2 | Libertas da incubo e fischiata con Pistoia, Diana: "Dobbiamo ritrovare la miglior versione di noi stessi". VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Basket, serie A2 | Libertas da applausi con la Fortitudo, Diana: "L'obiettivo? Arrivare a due giornate dalla fine con un'opportunità". VIDEO Basket, serie A2 | Libertas nervosa ko a Cremona, Diana: "Partita aporcata da gesti di Del Cadia e Tiby, ma arbitri non all'altezza". VIDEOCe l'ha con il mondo intero il coach della Libertas, Andrea Diana, al termine della partita persa 79-76 sul campo della Juvi Cremona... Una selezione di notizie su Basket serie A2 Libertas da incubo e... Temi più discussi: Libertas Livorno-Estra Pistoia in diretta alle 20.45. LIVE; Basket serie A2 | Tezenis Verona-Libertas Livorno 84-69: Bi.Emme Service in panne, gli amaranto affondano; Verona - Libertas Livorno 84:69; Libertas da incubo con Pistoia, Diana: I fischi? Ognuno reagisce come vuole. VIDEO. Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Estra Pistoia in diretta. LiveLa Libertas Livorno targata Bi. Emme Service torna al Modigliani Forum con il chiaro obiettivo di tornare a vincere per riscattare la sconfitta di Verona e riprendere il cammino verso il miglior piazz ... today.it Colpaccio Pistoia: l'Estra espugna Livorno e si prende il derby con la LibertasUn turno infrasettimanale da dimenticare per la Libertas Livorno che perde in casa per 60-68 contro l'Estra Pistoia nel derby toscano di A2. La squadra di coach Diana ... pianetabasket.com Incredibile al Modigliani Forum, Libertas sconfitta da Pistoia. La cronaca e il tabellino della partita https://www.livornotoday.it/sport/basket/live-libertas-livorno-estra-pistoia-diretta-risultati-basket-serie-a2.html - facebook.com facebook