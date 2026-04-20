La società ha annunciato l’ingaggio di un giocatore con una lunga esperienza in squadre di vertice in serie A2 e in serie A con Napoli. Con questa operazione si cerca di migliorare il rendimento nel tiro da tre punti, una delle aree critiche della squadra. Attualmente, la Benedetto XIV si trova all’ultimo posto in classifica per percentuale di realizzazione da oltre l’arco, con un 30% di squadra.

Con l’ingaggio di Copeland (foto) la Sella prova a migliorare quello che è il proprio tallone d’Achille: la Benedetto XIV è ultima col 30% di squadra nella percentuale di tiro dall’arco dei 6,75. Sarà Gabe Devoe a lasciare spazio nelle rotazioni all’ex Brindisi: troppo alterno il rendimento del nativo di Shelby in questa stagione, anche a causa delle diverse distorsioni alle caviglie subite già durante il precampionato che ne hanno condizionato il rendimento. Devoe ha sempre basato il suo gioco sull’esplosività e sulla capacità di battere l’uomo dal palleggio, essendo un tiratore ondivago (25% in stagione): in molte partite quest’anno non è stato in grado di creare vantaggi attaccando in palleggio e questo ne ha condizionato l’efficacia ed il rendimento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si tratta di un giocatore che ha sempre giocato in top team di serie A2 e a Napoli in serie A. Copeland, uno sforzo importante della società. Con lui si va a correggere il limite nel tiro da 3 punti

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