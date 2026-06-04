Due schedine vincenti con cinque numeri sono state giocate a Dorno e a Trabia, ognuna ricevendo 111.841,75 euro. Nessun biglietto ha centrato il sei o il 5+1. Il prossimo jackpot in palio ammonta a 174 milioni di euro.

ROMA – Nessun “6” né “5+1” realizzati al superenalotto, nell’estrazione di oggi, 4 giugno 2026. Questa la combinazione vincente: 12-33-43-55-74-75. Numero Jolly: 70. Numero Superstar: 59. Sono due invece i punti ‘5’ centrati, che vincono ciascuno 111.841,75 euro: le schedine sono state giocate a Dorno, in provincia di Pavia, e a Trabia, in provincia di Palermo. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 174.100.000 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6 nè 5+1. Centrati invece due 5 da quasi 112mila euro. Prossimo jackpot: 174milioni

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 31/01/2026

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Superenalotto: nessun 6, nè 5+1. Prossimo jackpot da favola: 172 milioni e 500mila euroNessun biglietto ha centrato il 6 o il 5+1 al concorso di oggi, 29 maggio 2026, del Superenalotto.

Superenalotto: nessun 6, nè 5 + 1. Jackpot prossimo concorso quasi 164 milioniNessun giocatore ha centrato il sei o il cinque più uno nel concorso Superenalotto di oggi, 12 maggio 2026.

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(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Centrati invece quattro '5', che vincono 46.324,95 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 171.500. #Rubriche #Lotto x.com

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