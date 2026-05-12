Superenalotto | nessun 6 nè 5 + 1 Jackpot prossimo concorso quasi 164 milioni

Da firenzepost.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun giocatore ha centrato il sei o il cinque più uno nel concorso Superenalotto di oggi, 12 maggio 2026. La combinazione vincente estratta è stata 2, 28, 31, 57, 58 e 59. Il jackpot in palio nel prossimo concorso sale a quasi 164 milioni di euro. I numeri estratti sono stati annunciati poco dopo l'estrazione, senza che nessuno abbia ottenuto la combinazione vincente.

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ROMA – Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi, 12 maggio 2026: numeri estratti 2-28-31-57-58-59. Numero Jolly: 5. Numero Superstar: 2. Non è stato centrato nessun “6” e nessun “5+1”. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 163.900.000 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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