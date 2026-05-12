Nessun giocatore ha centrato il sei o il cinque più uno nel concorso Superenalotto di oggi, 12 maggio 2026. La combinazione vincente estratta è stata 2, 28, 31, 57, 58 e 59. Il jackpot in palio nel prossimo concorso sale a quasi 164 milioni di euro. I numeri estratti sono stati annunciati poco dopo l'estrazione, senza che nessuno abbia ottenuto la combinazione vincente.

ROMA – Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi, 12 maggio 2026: numeri estratti 2-28-31-57-58-59. Numero Jolly: 5. Numero Superstar: 2. Non è stato centrato nessun “6” e nessun “5+1”. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 163.900.000 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6, nè 5 + 1. Jackpot prossimo concorso quasi 164 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: SuperEnalotto: quasi 160 milioni il prossimo jackpot. Stasera nessun 6

Superenalotto: nessun 6, né 5+1. Prossimo jackpot 161 milioni e 400mila euroROMA – Nessun ‘sei’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto – Superstar numero 73 di oggi.

Argomenti più discussi: Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 2 maggio 2026: numeri vincenti e quote di oggi. Nessun 6 né 5+, centrati nove 5 da...; Superenalotto: nessun 6, né 5+1. Prossimo jackpot 161 milioni e 400mila euro; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 7 maggio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati due 5 da 97mila euro; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi 5 maggio 2026: estrazione e numeri vincenti.

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, 8 maggio 2026. Centrati invece sei '5' che vincono ciascuno 25.057,14 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 162 milioni di euro. Si torna a giocare doman #Cronaca #TopNew… x.com

Caffè Italia * 09/05/26 reddit

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 9 maggio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati quattro 5 da 54mila euroEstrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 9 maggio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con ... leggo.it