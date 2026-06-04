Un cittadino ha scoperto crediti fiscali falsi per circa 50.000 euro nel quadro di un'inchiesta sul Superbonus a Monza. L’indagine si concentra su possibili frodi legate a crediti e fatture gonfiate. Sono coinvolti professionisti che avrebbero aiutato un’azienda locale a aumentare il proprio fatturato attraverso pratiche sospette. La procura sta approfondendo le modalità con cui sono stati realizzati i presunti illeciti.

Come ha fatto un cittadino a scoprire 50.000 euro di crediti falsi?. Quali professionisti hanno aiutato a gonfiare il fatturato dell'azienda brianzola?. Perché le indagini si stanno estendendo fino a una società siciliana?. Quanto denaro pubblico è stato deviato attraverso questo sistema di frode?.? In Breve Fatturato azienda Varedo raddoppiato nel 2022 tramite presunti lavori su 130 clienti.. Sequestro preventivo di 4,3 milioni di euro di crediti fiscali effettuato a marzo 2023.. Indagini coinvolgono professionisti edilizi e commercialisti tra Lombardia, Mantova e Veneto.. Udienza aprile 2027 per accertare responsabilità della capogruppo siciliana dell'azienda brianzola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Monza.

© Ameve.eu - Superbonus, l’inchiesta su Monza si allarga: nuovi sospetti di frode

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La truffa del Superbonus 110%. Si allarga l’inchiesta di MonzaL'inchiesta sulla truffa del Superbonus 110% si espande a Monza, con nuove accuse che coinvolgono presunte irregolarità nelle procedure di accesso ai...

Scandalo della truffa sul Superbonus 110%: si allarga l’inchiesta in BrianzaL'inchiesta sulla truffa legata al Superbonus 110% si estende alla zona di Varedo, in Brianza.

Temi più discussi: Scandalo della truffa sul Superbonus 110%: si allarga l’inchiesta in Brianza; Truffa superbonus, l’inchiesta si allarga in 30 condomini: chi sono gli indagati; Truffa del Superbonus, l’indagine dopo la visita di Sangiuliano. Sequestrati 32 orologi a Giuffra; Scandalo della truffa sul Superbonus 110%: si allarga l’inchiesta in Brianza – Il Giorno.

Superbonus 110% tra Taggia e Riva Ligure, scatta l’inchiesta: Acquisiti documenti, ma accuse non ancora chiare x.com

La truffa del Superbonus 110%. Si allarga l’inchiesta di MonzaNuovi guai per sei imputati già alla sbarra, a carico dei quali stanno per aggiungersi altri fascicoli penali. Sequestrati a un’impresa di impiantistica elettrica crediti fiscali per un valore di oltr ... msn.com

Bonus Patenti 2026 annullato dopo aver preso la patente: successo anche ad altri? reddit

Truffa sul Superbonus tra Brescia e Milano, fatture per lavori mai finiti: sequestrati 6,2 milioniLe indagini sono partite dalle verifiche sugli interventi effettuati su un appartamento, che avrebbero generato crediti fiscali per 400mila euro. Tre persone ... milano.repubblica.it