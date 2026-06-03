L'inchiesta sulla truffa legata al Superbonus 110% si estende alla zona di Varedo, in Brianza. Sono state avanzate nuove accuse nell'ambito dell'indagine. Le autorità continuano a raccogliere prove e a approfondire i dettagli delle presunte irregolarità. Non sono stati ancora resi noti i nomi delle persone coinvolte o i soggetti indagati. L'indagine riguarda presunte frodi e abusi relativi agli incentivi fiscali.

Varedo (Monza Brianza), 3 Giugno 2026 – Nuove accuse in arrivo per il presunto scandalo della truffa sul Superbonus 110% partito dalla Brianza. Oggi al processo al Tribunale di Monza che si è aperto nei confronti di 6 imputati è emerso che la Procura monzese ha firmato la conclusione delle indagini nei confronti di alcune delle stesse persone e per fatti analoghi. Quindi i giudici hanno rinviato il dibattimento per eventualmente riunire i fascicoli penali ad aprile 2027, quando dovrà anche presentarsi come responsabile civile un'impresa di impiantistica elettrica siciliana a cui farebbe capo l'analoga azienda di Varedo coinvolta. https:www.ilgiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scandalo della truffa sul Superbonus 110%: si allarga l’inchiesta in Brianza

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