La truffa del Superbonus 110% Si allarga l’inchiesta di Monza

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'inchiesta sulla truffa del Superbonus 110% si espande a Monza, con nuove accuse che coinvolgono presunte irregolarità nelle procedure di accesso ai fondi. Le indagini sono state avviate dopo segnalazioni di utilizzo illecito di crediti fiscali e di pratiche fraudolente legate all'ottenimento degli incentivi. Finora, sono state iscritte nel registro degli indagati diverse persone legate alle pratiche di richiesta del bonus. Attualmente, gli investigatori stanno analizzando documenti e transazioni finanziarie sospette.

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Sembra destinato ad allargarsi con nuove accuse il presunto scandalo della truffa sul Superbonus 110% partito dalla Brianza. Ieri al processo al Tribunale di Monza che si è aperto nei confronti di 6 imputati è emerso che la Procura monzese ha firmato la conclusione delle indagini nei confronti di alcune delle stesse persone e per fatti analoghi. I giudici quindi hanno rinviato il dibattimento per eventualmente riunire i fascicoli penali ad aprile 2027, quando dovrà anche presentarsi come responsabile civile un’impresa di impiantistica elettrica siciliana a cui farebbe capo l’analoga azienda di Varedo coinvolta. Nel marzo 2023 i militari del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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