Superbonus | controlli intensivi sulle posizioni catastali degli immobili

Sono in corso controlli più severi sulle posizioni catastali degli immobili coinvolti nel Superbonus. Le verifiche riguardano i documenti catastali, che potrebbero invalidare la detrazione se presentano errori o incongruenze. Le difformità edilizie pregresse, anche minime, possono bloccare l’accesso o la continuazione delle pratiche di bonus fiscale. Le autorità stanno esaminando attentamente le posizioni e le eventuali irregolarità nei documenti.

Quali documenti catastali rischiano di invalidare la tua detrazione?. Come possono le vecchie difformità edilizie bloccare il Superbonus?. Cosa deve certificare la Relazione Tecnica Integrata per evitare sanzioni?. Perché i controlli si estenderanno all'intero storico dell'immobile?.? In Breve Verifica coerenza dati tecnici con planimetrie depositate in catasto. Analisi estesa a tutto lo storico documentale dell'immobile. Obbligo Relazione Tecnica Integrata per certificare nuove volumetrie. Invio documentazione tramite portale telematico entro scadenze circolari. Verifiche catastali e controlli sugli immobili: la stretta contro le irregolarità del Superbonus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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