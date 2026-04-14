Giugno e dicembre restano i mesi caldi per i proprietari di immobili Il punto sulle date da segnare in agenda e sulle novità introdotte dal Ministero per semplificare i pagamenti

Giugno e dicembre sono i mesi in cui i proprietari di immobili devono affrontare scadenze e pagamenti importanti. Si tratta di periodi in cui si concentrano diverse scadenze fiscali legate a seconde case, eredità, appartamenti lasciati ai figli, negozi di famiglia e terreni non più utilizzati. Recentemente, il Ministero ha introdotto alcune novità per semplificare le modalità di pagamento e gestire meglio queste scadenze.

S econde case ereditate, piccoli appartamenti lasciati ai figli, negozi di famiglia, terreni che non si vogliono abbandonare. Ogni anno l’imposta municipale unica, conosciuta da tutti come IMU, torna a occupare un posto nella lista delle scadenze fiscali da ricordare. Nel 2026 la tassa non cambia nella sua struttura, ma porta con sé alcune novità che puntano a rendere la vita un po’ meno complicata a chi deve districarsi tra calcoli e bollettini. Vediamo, dunque, cosa succede davvero quest’anno, senza tecnicismi e senza toni da circolare amministrativa. Inps, come funziona il nuovo Isee 2026: dal valore della casa ai figli X IMU 2026, il calendario delle scadenze per non sbagliare.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Giugno e dicembre restano i mesi caldi per i proprietari di immobili. Il punto sulle date da segnare in agenda e sulle novità introdotte dal Ministero per semplificare i pagamenti Guida pratica ai pagamenti Inps di febbraio: ecco il calendario dettagliato per pensionati, disoccupati e genitori. Tutto quello che c'è da sapere sulle date degli accreditiAnche il mese di febbraio si apre con un calendario molto fitto per quanto riguarda i pagamenti erogati dall’Inps. Il 24 febbraio webinar del Ministero sulle buone pratiche nei pagamenti digitali tramite pagoPA: notaCon una nota del 16 febbraio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha invitato i dirigenti scolastici a partecipare al webinar “Buone pratiche... Argomenti più discussi: Imu 2026, le scadenze e le nuove aliquote. Tutte le novità – LMF; Credito d’imposta per la quotazione delle PMI; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO con Sicilia]. L'esposizione è visitabile fino al 30 giugno alla biblioteca Mellusi e al Museo del Sannio #Benevento - facebook.com facebook Tranvia Togliatti, la fine dei lavori al 30 giugno non è un miraggio: "Lavorano 70 operai al giorno" ift.tt/QmPRFT6 x.com