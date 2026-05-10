La festa dei vigili del fuoco Da vent’anni in prima linea

A Vimercate, i vigili del fuoco celebrano vent’anni di presenza nel territorio con una festa dedicata. L’evento ricorda due decenni di interventi e servizi prestati alla comunità locale. La ricorrenza mette in evidenza il percorso professionale di chi si impegna quotidianamente per garantire sicurezza e interventi di emergenza. La giornata è stata occasione per condividere ricordi e rafforzare il rapporto con la popolazione.

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Una cavalcata nel tempo al servizio della comunità: a Vimercate i Vigili del fuoco festeggiano 20 anni di attività. Venerdì sera, durante la cena in caserma, con i ragazzi del corso professionale Enaip in cucina e dietro al bancone, i vertici di Monza hanno applaudito i volontari che ogni anno portano a termine circa mille dei settemila interventi effettuati in provincia, insieme a famiglie e sindaci. Regista dell’evento, il capo distaccamento Oscar Solcia: "Il mio primo servizio è stato l’11 marzo 2006, il giorno dopo l’inaugurazione". Accanto a lui, Gianpaolo Maggi, storico riferimento dei pompieri in Brianza Est, fu lui a dare il via all’avventura: "Mi emoziona vedere tutta questa partecipazione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La festa dei vigili del fuoco. Da vent’anni in prima linea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Notizie correlate A Venezia la prima celebrazione della festa nazionale dei Vigili del Fuoco | VIDEOÈ stata celebrata questa mattina, in Campo Santa Margherita a Venezia, la prima festa nazionale per la fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del... Leggi anche: Perugia celebra la prima Festa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco