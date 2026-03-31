Nella giornata del 31 marzo 2026, Milano e le zone limitrofe sono state interessate da vento molto forte, con raffiche che hanno raggiunto i 90 chilometri all’ora. Le intense folate hanno causato ingenti disagi e numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. La situazione ha richiesto un impegno consistente per gestire le conseguenze del vento sulla viabilità e sui servizi urbani.

Milano, 31 marzo 2026 – Il vento non vuole saperne di abbandonare Milano. Da questa mattina forti folate, fino ai 90 chilometri all’ora, si sono abbattute sulla città, provocando una serie di disagi. Non è stato risparmiato neppure l’hinterland. I vigili del fuoco si sono sobbarcati ore di impegno: in totale sono 38 gli interventi effettuati fino alle 16.30 in città e nei comuni vicini. E non è finita qui. Al momento, infatti, ci sono 7 chiamate “in coda”, con richieste da enti pubblici e cittadini privati in attesa di essere evase. L’allarme. Gli interventi hanno riguardato principalmente alberi pericolanti, tetti di edifici con tegole pericolanti, cartellonistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vento forte su Milano e hinterland: super lavoro per i vigili del fuoco

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