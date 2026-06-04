Un esperto meteorologico ha dichiarato che, nonostante il fenomeno Super El Niño, non sono previsti scenari apocalittici. Si prevedono comunque aumento delle temperature, possibili ondate di calore e piogge intense in alcune zone. Non ci sono indicazioni di eventi climatici estremi di portata catastrofica, anche se si monitorano attentamente le condizioni atmosferiche. Le previsioni indicano comunque un’estate con temperature più elevate rispetto alla media.

Firenze, 4 giugno 2026 – Quando si parla di El Niño, il pensiero corre subito a temperature record, alluvioni e scenari climatici estremi. Ma quanto deve preoccuparsi la Toscana? E Firenze rischia davvero un'estate eccezionale a causa del fenomeno che si sta sviluppando nel Pacifico? A fare chiarezza è Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, secondo cui occorre distinguere tra gli effetti globali di El Niño e quelli sul nostro territorio. Cosa è El Niño. L’Onu e l’Organizzazione meteorologica mondiale segnalano un’alta probabilità, pari a circa l’80%, di sviluppo di un forte episodio di El Niño nei prossimi mesi. Un fenomeno che potrebbe contribuire a innalzare ulteriormente le temperature globali e che, in alcuni scenari, viene già definito come possibile “Super El Niño ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Super El Niño spaventa, ma l’esperto meteo frena: “Niente scenari apocalittici”. Ecco le conseguenze attese

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