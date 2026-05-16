Il Pacifico equatoriale si sta riscaldando rapidamente, attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Gli esperti monitorano da vicino l’evoluzione di quello che potrebbe essere un nuovo Super El Niño, un fenomeno climatico che può influenzare le condizioni meteorologiche in molte parti del mondo. La possibilità che si sviluppi questa fase elevata di riscaldamento delle acque oceaniche ha suscitato preoccupazioni riguardo all’andamento dell’estate italiana e ai possibili effetti sui modelli climatici.

Il Pacifico equatoriale sta tornando a scaldarsi rapidamente e la comunità scientifica internazionale osserva con crescente attenzione l’evoluzione di quello che potrebbe diventare un nuovo Super El Niño. Dopo settimane di monitoraggi e analisi, i dati raccolti dalla NOAA e dalla NASA indicano infatti che il sistema climatico ENSO sta uscendo dalla fase neutrale per entrare in una fase di forte riscaldamento oceanico che potrebbe influenzare il clima globale nei prossimi anni. Attorno a questa prospettiva si stanno però moltiplicando anche interpretazioni allarmistiche e previsioni sensazionalistiche, soprattutto sul possibile impatto sull’Europa e sull’estate italiana del 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, scatta l’allarme Super El Niño: il verdetto sull’estate italiana spaventa gli esperti

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