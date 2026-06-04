L’ONU ha emesso un avviso riguardo al fenomeno climatico noto come Super El Niño, che si sta formando a causa di temperature anomale delle acque del Pacifico tropicale. Nei prossimi mesi, questo fenomeno potrebbe influenzare i modelli climatici globali, con possibili conseguenze come eventi meteorologici estremi. Si tratta di un fenomeno che può alterare le condizioni atmosferiche in diverse regioni del mondo, portando a siccità, alluvioni e altri disastri naturali.

Il fenomeno climatico di El Niño, alimentato dalle temperature anomale delle acque del Pacifico tropicale, sta prendendo forma e nei prossimi mesi potrebbe modificare in maniera significativa gli equilibri climatici globali, aumentando il rischio di eventi meteorologici estremi. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), che invita governi e istituzioni a prepararsi a possibili impatti su larga scala. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dall’OMM sul ciclo El NiñoLa Niña, esiste una probabilità dell’80% che il fenomeno si sviluppi tra giugno e agosto 2026, mentre le possibilità che continui almeno fino a novembre superano il 90%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Super El Niño, l’Onu lancia l’allarme: ecco cosa è, e che danni può fare

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