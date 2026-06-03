Suora contromano in autostrada | stava ascoltando il rosario in radio

Una suora ha percorso contromano una corsia dell’autostrada Napoli-Salerno, imboccando la strada nella direzione opposta. Stava ascoltando il rosario trasmesso alla radio. La manovra ha rischiato di provocare un incidente, ma nessuno è rimasto ferito. La vettura è stata fermata da un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La suora è stata sottoposta a controlli e l’auto è stata rimossa dalla carreggiata.

Tragedia evitata per miracolo. Lungo l'autostrada Napoli-Salerno una suora ha guidato una macchina che ha imboccato la corsia che porta al capoluogo campano contromano. Mentre si trovava al volante la donna stava ascoltando il rosario in radio.Il rosario in radioL'incidente sfiorato è avvenuto. 🔗 Leggi su Today.it

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Auto contromano nel tunnel della superstrada: la collisione evitata per miracolo

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