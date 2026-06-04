Stavo ascoltando il Rosario alla radio e non me ne sono accorta | suora si distrae e guida contromano sull’autostrada Napoli-Salerno

Una suora che stava ascoltando il Rosario alla radio si è distratta e ha guidato contromano sull’autostrada Napoli-Salerno. Gli automobilisti hanno immediatamente segnalato alle forze dell’ordine un veicolo che percorreva contromano in direzione Napoli. La polizia ha intercettato l’auto e ha fermato il veicolo prima che potessero verificarsi incidenti. La donna è stata sottoposta a controlli e ascoltata dagli agenti, mentre il traffico sulla carreggiata è rimasto regolare.

Attimi di panico sull’autostrada Napoli-Salerno. Gli automobilisti hanno segnalato subito alle autorità un’auto che procedeva contromano la carreggiata in direzione Napoli. Alcune vetture hanno frenato bruscamente, altre hanno evitato la traiettoria per evitare il tamponamento a catena. Poi un’auto civetta della Polizia allertata dalle segnalazioni, si trovava per caso proprio in quell’aera e gli agenti hanno potuto constatare sul posto cosa stesse accadendo in quel momento. A riportarlo è Salerno Today. Una volta avvicinata la vettura in contromano la grande sorpresa. A bordo della Panda c’era una suora “in stato confusionale, che secondo quanto riferito stava ascoltando il Rosario alla radio nel momento dell’accaduto “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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