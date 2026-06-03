Una suora è stata fermata dalla polizia mentre guidava contromano su un tratto dell’autostrada Napoli-Salerno. La donna, a bordo di una Panda, stava ascoltando il Rosario quando è stata fermata. La polizia ha intercettato il veicolo e ha fermato la conducente, che non ha riportato ferite. Non sono stati segnalati incidenti o danni. La suora è stata sottoposta ai controlli e sarà avviata un’indagine sulla vicenda.

Una suora alla guida di una Panda ha percorso contromano un tratto dell’autostrada in direzione Napoli. Gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a fermarla prima che si verificassero conseguenze drammatiche. Momenti di grande apprensione oggi lungo l’autostrada Napoli-Salerno, dove una donna alla guida di una Fiat Panda ha imboccato contromano la carreggiata rischiando di provocare un gravissimo incidente. La protagonista dell’episodio è una suora che, per cause ancora da chiarire, ha percorso un tratto dell’autostrada nella direzione sbagliata, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. Dopo alcuni tentativi, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto evitando possibili conseguenze tragiche. 🔗 Leggi su 2anews.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© 2anews.it - Suora contromano sull’autostrada Napoli-Salerno: fermata dalla Polizia, stava ascoltando il Rosario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Suora alla guida contromano sulla Napoli-Salerno salvata da due poliziotti

Notizie e thread social correlati

Suora guida contromano sull’autostrada Napoli-Salerno: stava ascoltando il Rosario in radio e non se n’era accortaUna suora che stava ascoltando il Rosario in radio ha guidato contromano sull'autostrada Napoli-Salerno.

Suora va contromano in autostrada, salvata dalla polizia: “Stava ascoltando il rosario in radio”Una suora alla guida di un'auto ha imboccato contromano la corsia in direzione Napoli sull'autostrada Napoli-Salerno.

Suora alla guida contromano sulla Napoli-Salerno salvata da due poliziottiTragedia evitata per miracolo, oggi, sulla autostrada Napoli-Salerno dove una utilitaria guidata da una suora ha imboccato la corsia che porta a ... msn.com

Suora guida contromano sull’autostrada Napoli-Salerno: stava ascoltando il Rosario in radio e non se n’era accortaLa suora è stata soccorsa da due poliziotti, che l'hanno intercettata e hanno fermato la corsa contromano della sua automobile ... fanpage.it