Suora contromano sull’autostrada Napoli-Salerno | fermata dalla Polizia stava ascoltando il Rosario

Da 2anews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una suora è stata fermata dalla polizia mentre guidava contromano su un tratto dell’autostrada Napoli-Salerno. La donna, a bordo di una Panda, stava ascoltando il Rosario quando è stata fermata. La polizia ha intercettato il veicolo e ha fermato la conducente, che non ha riportato ferite. Non sono stati segnalati incidenti o danni. La suora è stata sottoposta ai controlli e sarà avviata un’indagine sulla vicenda.

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Una suora alla guida di una Panda ha percorso contromano un tratto dell’autostrada in direzione Napoli. Gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a fermarla prima che si verificassero conseguenze drammatiche. Momenti di grande apprensione oggi lungo l’autostrada Napoli-Salerno, dove una donna alla guida di una Fiat Panda ha imboccato contromano la carreggiata rischiando di provocare un gravissimo incidente. La protagonista dell’episodio è una suora che, per cause ancora da chiarire, ha percorso un tratto dell’autostrada nella direzione sbagliata, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. Dopo alcuni tentativi, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto evitando possibili conseguenze tragiche. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Suora alla guida contromano sulla Napoli-Salerno salvata da due poliziotti

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