Suora va contromano in autostrada salvata dalla polizia | Stava ascoltando il rosario in radio

Notizia in breve

Una suora alla guida di un'auto ha imboccato contromano la corsia in direzione Napoli sull'autostrada Napoli-Salerno. La polizia intervenuta sul posto è riuscita a bloccare il veicolo prima che si verificassero incidenti. La religiosa stava ascoltando un rosario trasmesso in radio, secondo quanto riferito. Nessuno si è fatto male, e l'auto è stata rimossa dalla carreggiata.