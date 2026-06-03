Suora va contromano in autostrada salvata dalla polizia | Stava ascoltando il rosario in radio
Una suora alla guida di un'auto ha imboccato contromano la corsia in direzione Napoli sull'autostrada Napoli-Salerno. La polizia intervenuta sul posto è riuscita a bloccare il veicolo prima che si verificassero incidenti. La religiosa stava ascoltando un rosario trasmesso in radio, secondo quanto riferito. Nessuno si è fatto male, e l'auto è stata rimossa dalla carreggiata.
Tragedia evitata per miracolo, oggi, sulla autostrada Napoli-Salerno dove una utilitaria guidata da una suora ha imboccato la corsia che porta a Napoli contromano.?La vettura è stata notata da un auto civetta della Polizia che transitava sulla corsia opposta a bordo della quale viaggiavano il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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