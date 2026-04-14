Truffa del finto carabiniere il figlio di un’anziana chiama i poliziotti | 21enne arrestato sulla porta di casa

Un giovane di 21 anni è stato arrestato davanti all’abitazione di un’anziana, dopo che il figlio della donna aveva segnalato alla centrale operativa della questura un sospetto tentativo di truffa. La chiamata, avvenuta con il metodo del finto carabiniere, è stata fermata grazie alla prontezza degli agenti intervenuti sul posto. La vicenda si è conclusa con l’arresto del giovane, che si trovava sulla porta di casa della vittima a Torino Cenisia.

La segnalazione del figlio alla centrale operativa della questura e la prontezza dei poliziotti hanno scongiurato il tentativo di truffa, perpetrata con il cosiddetto metodo del finto carabiniere, messo in atto ai danni di una signora residente a Torino Cenisia. Gli agenti dell’ufficio.🔗 Leggi su Torinotoday.it Truffa del finto carabiniere a Isernia, anziana costretta a cedere oro e centinaia di euro, arrestato 39enneUn uomo è stato fermato in flagranza di reato e trovato in possesso di 120 g di oro e 600 euro in contanti al termine di un’operazione condotta dalla... Roma: truffa anziana con tecnica finto carabiniere, arrestato 24enneUn uomo di 24 anni, originario di Napoli e senza precedenti penali, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri nel quartiere Trieste di Roma per...