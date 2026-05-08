Due giovani sono stati arrestati a Pavia con l'accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un'anziana di 81 anni, fingendosi un ufficiale delle forze dell'ordine. La vittima aveva ricevuto una telefonata in cui le era stato detto che suo figlio era coinvolto in un procedimento legale e che avrebbe dovuto pagare una somma di denaro. La refurtiva è stata recuperata e restituita all'anziana.

Due giovani sono stati arrestati per truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana a Pavia. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è stata resa possibile grazie a un intervento tempestivo che ha permesso di recuperare la refurtiva e restituirla alla vittima. I due, di origini egiziane e residenti rispettivamente a Torino e Matera, sono stati colti in flagranza di reato mentre cercavano di allontanarsi dall’edificio con il bottino. Anziana truffata a Pavia L'osservazione e l'appostamento La dinamica della truffa L'intervento decisivo della Polizia Le conseguenze dell'operazione Gli arrestati e la refurtiva Anziana...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Suo figlio è stato arrestato", tentano la truffa del finto maresciallo con un'anziana di 81 anni: l'epilogo

Notizie correlate

Arrestati due napoletani per truffa a un’anziana con la tecnica del “finto maresciallo”Tempo di lettura: 3 minutiI Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Carrara, nel pomeriggio dello scorso 10 marzo, hanno arrestato in...

Truffa a Gualdo Cattaneo, anziana raggirata con il trucco del finto carabiniere: l'epilogo della vicendaUn uomo di origini campane accusato di aver messo in atto una truffa ai danni di una persona anziana ha ricevuto un foglio di via obbligatorio con...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: A Michè la fede di Carlo che da 13 anni aspetta il figlio scomparso in Siria La notizia dell’uccisione di suo figlio a Carlo arriva con alcune telefonate che riceve nella casa di famiglia a Sestri Levante: dall’altra parte del filo un uomo che parlando inglese gli dice; GF Vip, Paola Caruso in lacrime riabbraccia suo figlio Michele; Senza questi soldi suo figlio sarebbe in carcere, finto carabiniere truffa anziana e si fa consegnare 2 mila euro; Pronto? Suo figlio è rimasto coinvolto in una rapina. Sventata truffa da 60mila euro ai danni di un'anziana.

Le nozze total white dal mood Cime tempestose del figlio di Lorella Cuccarini Giorgio Capitta e Mariasole GalantiGiorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini e del marito Silvio, si è sposato il 2 maggio a Sabaudia con Mariasole Galanti dopo sei anni di fidanzamento. Il loro è stato un matrimonio intimo e romant ... elle.com

Giuseppe Conte: Mio figlio si è ammalato nel periodo del Covid, è stato a letto per due anni. Ora ne è uscito e sono il papà più felice del mondoConte racconta la malattia del figlio Niccolò, la nascita del governo con la Lega e le lacrime per il Reddito di Cittadinanza. ilfattoquotidiano.it

@lcuccarini svela le nozze di suo figlio Carlo con Mariasole: “Ebbene sì, nostro figlio Giorgio e Mariasole si sono sposati! Che fantastica storia è la vita... Se guardo indietro, i momenti più straordinari sono stati la nascita dei nostri figli: emozioni impossibili da r - facebook.com facebook