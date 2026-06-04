Un rappresentante del Sunia ha commentato che il piano del governo sulla casa presenta molte discrepanze e non affronta adeguatamente il problema. La dichiarazione è arrivata a Firenze il 4 giugno 2026, nel corso di una conferenza stampa. La critica si concentra sul fatto che le misure proposte non rispondono alle esigenze reali degli inquilini e non risolvono le criticità di un settore considerato prioritario.

Firenze, 4 giugno 2026- "Finalmente si sta provando a rimettere la casa al centro delle politiche del governo, ma non è questo il modo, non è questo il rispetto che un problema serio come quello della casa merita". A dirlo, a margine dell'assemblea interregionale del Sunia delle regioni dell'Italia centrale, oggi a Firenze, è la segretaria nazionale del sindacato, Cristina Piastrelli, che parla di "discrepanze forti". La prima, spiega, "è già nel preambolo. Si annuncia un provvedimento che deve andare a risolvere un problema urgente, che c'è adesso, con un piano decennale. E questa già da sé è una contraddizione. Nello stesso tempo si prevede per attuare questo piano, la vendita e quindi la dismissione del patrimonio pubblico, cioè privatizziamo un bene comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sunia: “La casa è un problema serio, piano del governo pieno di discrepanze”

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