Piano Casa il Sunia boccia il Governo | ‘Misura inadeguata
Il Sunia ha criticato il nuovo Piano Casa del Governo, definendolo inadeguato. La denuncia riguarda principalmente come questa misura possa influire sulla gestione degli immobili sfitti, senza fornire soluzioni efficaci. La protesta si concentra sulla strategia adottata dall’esecutivo in materia di affitti, ritenuta insufficiente per affrontare le problematiche del settore immobiliare. La questione rimane aperta e al centro del dibattito pubblico.
?? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo piano sulla gestione degli immobili sfitti? Perché il Sunia contesta la strategia del Governo sugli affitti? Chi beneficerà davvero delle nuove deroghe urbanistiche per i privati? Quali rischi corrono i giovani con l'attuale modello della proprietà??? In Breve Oltre 600mila nuclei familiari attendono un alloggio pubblico tra Bari e Milano. Il Governo prevede 100mila nuovi alloggi in dieci anni tramite deroghe urbanistiche. Risorse stanziate per ristru .🔗 Leggi su Ameve.eu
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