Sull’epico ritorno degli zoccoli che non sono mai stati così cool | i clogs-couture della primavera estate 2026
I clogs, calzature storiche tornate di moda, dominano la scena della primaveraestate 2026. La loro ripresa si combina con l’affermarsi di tendenze che vedono i tacchi più piccoli, come i kitten heels, tornare in auge. Questi zoccoli, un tempo considerati semplici scarpe da lavoro, vengono ora reinterpretati in chiave fashion, diventando un elemento distintivo del guardaroba stagionale. La loro presenza si fa notare tra le proposte delle collezioni di stagione, affiancandosi a calzature più delicate.
Sovrastando senza alcuno sforzo il delicato ticchettio dei tanti kitten heels recentemente tornati sull’asfalto bollente, le assolute regine di quell’odiata quanto amata categoria delle “ugly shoes” sono entrate a gamba tesa sulla scena della moda urbana, spazzando via ogni certezza: c’è solo una scarpa da indossare questa estate, il che farà senz’altro storcere il naso a molte, accelerando i battiti di altrettante. Con il loro controverso fascino da olandesina chic, gli zoccoli sono tornati e non temono nessuno. Diciamoci la verità: se qualche anno fa ci avessero detto che saremmo arrivate a desiderarne ardentemente un paio per chiudere in bellezza il nostro outfit più elegante probabilmente saremmo tutte scoppiate in una fragorosa risata. 🔗 Leggi su Dilei.it
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