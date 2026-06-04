Sovrastando senza alcuno sforzo il delicato ticchettio dei tanti kitten heels recentemente tornati sull’asfalto bollente, le assolute regine di quell’odiata quanto amata categoria delle “ugly shoes” sono entrate a gamba tesa sulla scena della moda urbana, spazzando via ogni certezza: c’è solo una scarpa da indossare questa estate, il che farà senz’altro storcere il naso a molte, accelerando i battiti di altrettante. Con il loro controverso fascino da olandesina chic, gli zoccoli sono tornati e non temono nessuno. Diciamoci la verità: se qualche anno fa ci avessero detto che saremmo arrivate a desiderarne ardentemente un paio per chiudere in bellezza il nostro outfit più elegante probabilmente saremmo tutte scoppiate in una fragorosa risata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sull’epico ritorno degli zoccoli, che non sono mai stati così cool: i clogs-couture della primavera/estate 2026

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