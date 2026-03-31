Il ritorno più rumoroso della primavera 2026? Gli zoccoli con le borchie

Durante la primavera-estate 2026, i clogs con borchie sono tornati in modo vistoso e rumoroso, attirando l’attenzione sia per il suono che producono sia per il loro aspetto. Questi modelli si distinguono facilmente e sono diventati protagonisti di molte apparizioni nelle strade e nelle vetrine, segnando un ritorno deciso di questo tipo di calzature.

N on passano inosservati. E non solo per il rumore di chi li indossa. I clogs della Primavera-Estate 2026 si riconoscono anche a occhi chiusi, o meglio: a orecchio. Quel clap clap che accompagna ogni passo è tornato a farsi sentire, segnalando il ritorno di una delle scarpe più divisive (e oggi più desiderate) della stagione, in una versione ben precisa. Come abbinare le scarpe bianche: guida pratica agli outfit più chic del momento X Un design che unisce due traiettorie della moda recente: da un lato i sabot con tacco in legno, eredità diretta dell’estetica anni ’70; dall’altro le borchie, protagoniste degli accessori negli ultimi mesi. Il risultato? Gli zoccoli con borchie, ovvero il modello che più di tutti sta definendo il trend del momento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il ritorno più rumoroso della primavera 2026? Gli zoccoli con le borchie Articoli correlati Leggi anche: Il look del giorno, con i jeans più originali della Primavera 2026 Il ritorno di Belén Rodriguez a Sanremo 2026 dopo «gli anni più difficili della mia vita»In passato, per la precisione nel 2010, all'Ariston l'argentina si era cimentata in un'esibizione canora pura duettando con Toto Cutugno nel brano... Aggiornamenti e notizie su Il ritorno più rumoroso della primavera... Temi più discussi: Il rumore e il filtro - Cronache dall'era agentica; Osteria Vibrato, il ritorno della Soho autentica; Cuore in allarme: il rumore del traffico aumenta il rischio infarto del 17%; GIIN torna con Ricordo, una canzone sul ritorno che sa di nostalgia, di riflessione e di rinascita. Il Signore degli Anelli, il nuovo film cambia il finale: sarà più brutaleIl nuovo film de Il Signore degli Anelli promette un finale più brutale: ecco cosa cambia davvero e perché farà discutere i fan ... tag24.it Carlo Verdone, il ritorno di uno che ci conosce benissimo: e poi quel film sull’amore che oggi fa ancora più rumoreCi sono autori che cambiano pelle a ogni stagione e altri che, invece, continuano a raccontare sempre la stessa umanità, riuscendo però ogni volta a sembrare nuovi. Carlo Verdone appartiene a questa s ... domanipress.it Le recensioni della settimana: il deludente ritorno del teen-movie italiano, la perla d’animazione, il capolavoro di Kubrick in sala e il grande cinema d'autore di Audiard in streaming - facebook.com facebook A pochi mesi dal suo ritorno a Londra, Meghan Markle suggerisce nella sua newsletter come godersi una tazza di tè in stile tipicamente British x.com