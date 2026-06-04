L’Italia si propone come esempio nell’ambito energetico, indicando una strada all’Unione Europea. Oggi, l’agenzia di rating S&P ha confermato i dati dei propri indici Pmi, che segnalano una crescita economica ancora debole nel paese. La notizia arriva in un contesto di tensioni sui prezzi dell’energia e di politiche volte a ridurre la dipendenza dalle fonti estere. La situazione viene monitorata da vicino dagli analisti, mentre le autorità continuano a lavorare su strategie di approvvigionamento e sostenibilità.

Nel giorno in cui S&P certifica, attraverso i suoi indici predittivi Pmi, che l’Italia ancora una volta su manifattura e servizi fa meglio non solo della media Ue, di ma Francia, Germania e Spagna (un robusto 52,4 contro 44,9, 48,8 e 51,1), arriva anche l’ufficializzazione della vittoria di Giorgia Meloni sulla flessibilità europea per le spese dedicate alla crisi energetica. «L’Italia indica la strada», dice il premier, riferendosi anche alle novità sulle politiche per i migranti. Ed è difficile darle torto. Così come all’inizio le proposte del governo sulla difesa dei confini sembravano fantascienza, e sono poi diventate patrimonio comune dell’Unione europea, anche l’idea di ricalibrare le deroghe previste per la difesa alla luce del nuovo scenario creato dalla crisi in Medio Oriente ha trovato ascolto e accoglienza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Liberoquotidiano.it - Sull'energia l'Italia indica la via all'Ue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crisi Energetica: perché lItalia dipende ancora dallestero

Notizie e thread social correlati

Raccomandazioni Ue all’Italia, promossa la proposta sull’energia: cosa cambiaLa Commissione europea ha inviato all’Italia una raccomandazione datata 3 giugno, con sei richieste di intervento per il 2026 e il 2027.

L’Ue apre alle richieste dell’Italia sull’energia. Giorgetti: “Recepite le nostre proposte”La Commissione europea ha accettato le proposte italiane sul settore energetico, secondo quanto dichiarato da un rappresentante italiano.

Temi più discussi: L’Unione Europea apre alla flessibilità sull’energia, ma esclude tagli alle tasse sui carburanti; Ok alla deroga, ma l'Ue richiama l'Italia su accise e salari; Ue, fino a 14 miliardi per l'energia. Il vincolo sugli investimenti verdi; Ue, ipotesi flessibilità per energia: quanto vale per l’Italia e i quali sono i paletti.

Via libera dell' #UnioneEuropea a una maggiore flessibilità sulle spese per l' #energia, vincolata a investimenti sulle fonti rinnovabili. L'Italia indica la strada. Potremo spendere 14 miliardi di euro in 3 anni per sostenere famiglie e imprese, le parole della pre x.com

Meloni rivendica 14 miliardi per l'energia, 'l'Italia indica la strada all'Ue'Le forze progressiste, proprio in queste ore, in un documento di sei pagine hanno messo per iscritto una linea comune sulle armi. Manca il capitolo più spinoso, quello dell'Ucraina, e un riferimento ... ansa.it

Via libera da Bruxelles: l'Italia potrà spendere di più per l'energia. La soddisfazione del governo MeloniDombrovskis: Sì a misure di sostegno alle famiglie. Ma non per i combustibili fossili. Si tratta di circa 14 miliardi di euro in deroga al patto di stabilità, come per la difesa. Il ministro Giorget ... ilfoglio.it