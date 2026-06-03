La Commissione europea ha inviato all’Italia una raccomandazione datata 3 giugno, con sei richieste di intervento per il 2026 e il 2027. La comunicazione fa parte del pacchetto di primavera del Semestre europeo e riguarda principalmente il settore energetico. La raccomandazione si concentra su azioni da adottare in futuro, senza indicare misure immediate o dettagli specifici sui contenuti delle proposte.

La Commissione europea, con la raccomandazione 212 del 3 giugno, ha indirizzato all’Italia 6 richieste di intervento per il 2026 e il 2027 nell’ambito del pacchetto di primavera del Semestre europeo. Bruxelles conferma che il Paese si trova in una situazione di squilibri macroeconomici legati al debito pubblico elevato e alla bassa crescita della produttività. Per questo detta l’agenda di riforme che il Governo dovrà tradurre in misure nei prossimi 18 mesi. Il testo passa ora al Consiglio Ue per l’approvazione formale, attesa entro luglio. Da quel momento le raccomandazioni entreranno nella cosiddetta fase del “Semestre nazionale”: Governo e Parlamento dovranno tradurle nelle scelte di bilancio per il 2027 e nei programmi di spesa dei fondi europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Raccomandazioni Ue all’Italia, promossa la proposta sull’energia: cosa cambia

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