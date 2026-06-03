L’Ue apre alle richieste dell’Italia sull’energia Giorgetti | Recepite le nostre proposte
La Commissione europea ha accettato le proposte italiane sul settore energetico, secondo quanto dichiarato da un rappresentante italiano. Dopo mesi di negoziati, si evidenzia che le richieste italiane sono state recepite, segnando un cambiamento rispetto a tempi passati. Il rappresentante ha espresso soddisfazione per il risultato, definendolo il frutto di un lavoro approfondito e riservato. La decisione riguarda le misure di intervento e regolamentazione nel settore dell’energia.
«Sono soddisfatto perché la Commissione, impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato». Attraverso una nota il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, esulta dopo la proposta di allargare la Nec difesa all’energia formalizzata oggi dalla commissione a margine delle Raccomandazioni ai Paesi. Il responsabile di via XX Settembre ricorda che «Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo – prosegue Giorgetti – il Mef si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Naturalmente la valutazione deve essere fatta... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Il PREZZO dellENERGIA: perché lITALIA PAGA così TANTO
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