L’Ue apre alle richieste dell’Italia sull’energia Giorgetti | Recepite le nostre proposte

Notizia in breve

La Commissione europea ha accettato le proposte italiane sul settore energetico, secondo quanto dichiarato da un rappresentante italiano. Dopo mesi di negoziati, si evidenzia che le richieste italiane sono state recepite, segnando un cambiamento rispetto a tempi passati. Il rappresentante ha espresso soddisfazione per il risultato, definendolo il frutto di un lavoro approfondito e riservato. La decisione riguarda le misure di intervento e regolamentazione nel settore dell’energia.