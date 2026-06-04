Sull’apartheid dell’acqua in Palestina il silenzio di Acea
Una videoinchiesta indipendente evidenzia come Mekorot, azienda idrica israeliana, sia coinvolta nella gestione dell’acqua in Palestina, suscitando critiche da parte di organizzazioni e società civile. La ricerca non accusa direttamente aziende italiane, ma sottolinea il silenzio di Acea, che non si è espressa pubblicamente sulla questione. La vicenda si concentra sulle politiche di distribuzione dell’acqua e sui presunti disservizi in territori palestinesi sotto controllo israeliano.
Una videoinchiesta, nata dal basso, che non denuncia soltanto l’operato di Mekorot, azienda idrica nazionale israeliana da tempo oggetto di pressioni da parte della società civile e di Ong a. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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