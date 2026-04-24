L'azienda dedica un premio dedicato ai giovani artisti emergenti, coinvolgendo diverse discipline artistiche come pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance e design. La selezione avviene attraverso un bando pubblico, con l’obiettivo di promuovere nuove espressioni creative legate all’elemento acqua. I vincitori vengono scelti da una giuria composta da esperti del settore e ricevono un riconoscimento che include premi in denaro e esposizioni pubbliche.

Dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all'arte digitale, dalla performance al design e alla moda ACEA, insieme a Valore Italia, lancia il Premio ACEA Contemporanea: un progetto che mette al centro l'arte e la cultura come leve strategiche per generare impatti concreti e duraturi sui temi ESG. Fulcro dell'iniziativa è l'acqua, risorsa vitale ma non infinita. Il Premio nasce per attivare un dialogo autentico tra impresa e creatività artistica, valorizzando il talento delle nuove generazioni e arricchendo la collezione corporate di ACEA con opere capaci di interpretare in chiave contemporanea uno dei temi più cruciali per il nostro futuro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'acqua diventa arte: ACEA sostiene i giovani artisti con il Premio ACEA Contemporanea

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