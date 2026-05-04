Aranova pressione dell’acqua ai minimi | il pressing su Acea

A Aranova, la pressione dell’acqua si è abbassata ai livelli più bassi registrati, generando preoccupazioni tra i residenti. La situazione rischia di peggiorare con l’arrivo della stagione estiva, aumentando la possibilità di ulteriori disagi. Il problema è stato segnalato alle autorità competenti, che sono state sollecitate a intervenire. La questione riguarda principalmente il servizio fornito da Acea, l’azienda responsabile della distribuzione idrica nella zona.

Fiumicino, 4 maggio 2026 – Pressione dell’acqua ai minimi e rischio di nuovi disagi con l’arrivo della stagione estiva. Il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, ha scritto ai vertici di Acea per segnalare la situazione di Aranova, dove da anni, con l’approssimarsi dell’estate, si registrano forti criticità nell’erogazione idrica. Secondo Severini, il problema non può più essere considerato un’emergenza sporadica, ma una criticità strutturale che si ripete da circa quindici anni e che incide sulla vita quotidiana di tanti residenti. Il disservizio, sottolinea il presidente del Consiglio comunale, si sarebbe verificato quest’anno già nel periodo di Pasqua, anticipando le criticità solitamente legate ai mesi più caldi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Torna la “Maratona dell'Acqua”: Acea sponsor della 31ª edizione della “Acea Run Rome The MarathonRoma, 13 marzo 2026 – La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in... Torna la "Maratona dell'Acqua": Acea sponsor della 31esima edizione della "Acea run Rome the Marathon"La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in Italia e tra i più...