La trappola ibrida di Mosca parte da Telegram Il caso della Repubblica Popolare di Narva

Nelle ultime settimane si è registrata una crescente attenzione mediatica riguardo a un fenomeno che coinvolge attori russi e azeri, con un focus particolare su una regione tra Russia e Estonia. Le discussioni si concentrano su attività online e operazioni di propaganda diffuse attraverso piattaforme di messaggistica e social media. Questo scenario ha portato all’apertura di indagini ufficiali per verificare eventuali interventi stranieri nelle dinamiche locali.

Nelle ultime settimane c’è stata una crescente attenzione mediatica verso il fenomeno della “Repubblica Popolare di Narva”, un piccolo canale Telegram con circa 700 iscritti che attraverso meme e altri contenuti social sostiene tesi separatiste e marcatamente filo-Mosca per la città in questione, sita al confine tra Estonia e Federazione Russa, e con una popolazione composta per la stragrande maggioranza da persone di etnia russa. Dietro la crescente attenzione c’è, ovviamente, l’ombra della guerra ibrida russa. Un timore fondato, soprattutto se si guarda al ripetersi di determinati pattern. Ma senza la giusta cautela c’è il rischio concreto di operare in modo controproducente riguardo a questo fenomeno. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La trappola ibrida di Mosca parte da Telegram. Il caso della “Repubblica Popolare” di Narva Articoli correlati “Soldati da sacrificare nelle prime linee adescati online da una donna”. La trappola di Mosca per reclutare giovani stranieriRoma, 13 gennaio 2026 – Una donna avrebbe fatto da ‘testimonial’ per l’esercito russo, esortando giovani stranieri in situazioni di fragilità... Leggi anche: Inter, 7 giocatori da ritrovare per la volata Scudetto: missione rilancio da parte di Chivu per questi nerazzurri. Il punto caso per caso Contenuti e approfondimenti su Repubblica Popolare Argomenti discussi: Volksrepublik Narwa: Kindergarten oder Kriegsvorbereitung? Eine Flagge, ein Wappen und ein erschreckend bekanntes Drehbuch - Xpert.Digital; Wachstum um jeden Preis? China vs. Deutschland: Warum der Wachstums-Vergleich eine gefährliche Falle ist - Xpert.Digital.