Suicidio assistito riparte la raccolta firme per una legge | Il Consiglio regionale deve intervenire

Riprende in Piemonte la raccolta firme per una legge sul suicidio assistito, con l’obiettivo di coinvolgere il Consiglio regionale. La discussione sulla regolamentazione del fine vita coinvolge diversi gruppi che sostengono il diritto del cittadino a scegliere in autonomia. La questione torna al centro del dibattito pubblico e politico, attirando l’attenzione sulla possibilità di intervenire legislativamente per regolamentare questa materia.

La questione del fine vita - definibile anche come battaglia, invece che problema, da coloro che ritengono, a prescinder dalla fede professata o dalle simpatie politiche, che questa debba essere un diritto al quale il cittadino, con volontà, si può appellare - ritorna d'attualità anche a Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Secondo caso di suicidio assistito in Lombardia. L’associazione Coscioni: “Nuova raccolta firme per una legge”

Suicidio assistito, legge arenata da tre anni. Nel Lazio parte una raccolta firmeA tre anni dalla presentazione della proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, presentata dalle opposizioni di centrosinistra, la...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Per noi è un tema essenziale. La nuova Forza Italia riparte dal fine vita; Fine vita | l’80% degli elettori è a favore Cappato sfida il Governo.

Suicidio assistito, riparte la raccolta firme per una legge: Il Consiglio regionale deve intervenireLa questione del fine vita - definibile anche come battaglia, invece che problema, da coloro che ritengono, a prescinder dalla fede professata o dalle simpatie politiche, che questa debba essere un ... torinotoday.it

Vittoria Gammone oggi ha 84 anni e chiede il suicidio assistitoNuoro Il caso di Vittoria Gammone verrà presto preso in carico dalla Commissione multidisciplinare permanente appena nominata dalla Asl di Nuoro. È il caso dell’ottantaquattrenne di Sindia malata di ... lanuovasardegna.it

Vittoria e la richiesta di suicidio assistito, la Asl risponde: nominata la Commissione - Che cosa succede ora L’appello della donna di Sindia malata di sclerosi multipla: da due mesi attendeva una risposta - facebook.com facebook

Dopo il peggioramento delle sue condizioni, Roberto, paziente oncologico, ha chiesto una rivalutazione, ma ha anche preso contatto con la Svizzera. Un anno fa gli è stato negato il suicidio assistito perché manca il requisito della dipendenza da trattamenti di x.com