Suicidio assistito riparte la raccolta firme per una legge | Il Consiglio regionale deve intervenire

Da torinotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprende in Piemonte la raccolta firme per una legge sul suicidio assistito, con l’obiettivo di coinvolgere il Consiglio regionale. La discussione sulla regolamentazione del fine vita coinvolge diversi gruppi che sostengono il diritto del cittadino a scegliere in autonomia. La questione torna al centro del dibattito pubblico e politico, attirando l’attenzione sulla possibilità di intervenire legislativamente per regolamentare questa materia.

La questione del fine vita - definibile anche come battaglia, invece che problema, da coloro che ritengono, a prescinder dalla fede professata o dalle simpatie politiche, che questa debba essere un diritto al quale il cittadino, con volontà, si può appellare - ritorna d'attualità anche a Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Secondo caso di suicidio assistito in Lombardia. L’associazione Coscioni: “Nuova raccolta firme per una legge”

Suicidio assistito, legge arenata da tre anni. Nel Lazio parte una raccolta firmeA tre anni dalla presentazione della proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, presentata dalle opposizioni di centrosinistra, la...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Per noi è un tema essenziale. La nuova Forza Italia riparte dal fine vita; Fine vita | l’80% degli elettori è a favore Cappato sfida il Governo.

suicidio assistito riparte laSuicidio assistito, riparte la raccolta firme per una legge: Il Consiglio regionale deve intervenireLa questione del fine vita - definibile anche come battaglia, invece che problema, da coloro che ritengono, a prescinder dalla fede professata o dalle simpatie politiche, che questa debba essere un ... torinotoday.it

suicidio assistito riparte laVittoria Gammone oggi ha 84 anni e chiede il suicidio assistitoNuoro Il caso di Vittoria Gammone verrà presto preso in carico dalla Commissione multidisciplinare permanente appena nominata dalla Asl di Nuoro. È il caso dell’ottantaquattrenne di Sindia malata di ... lanuovasardegna.it

Trova facilmente notizie e video collegati.